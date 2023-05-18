Как мгновенно стереть с доски следы свеклы: берем ватный диск и масло

Многие хозяйки не любят готовить свеклу из-за ее способности марать своим соком все вокруг. Однако если вы узнаете этот простой лайфхак, вы будете работать с данным полезным овощем с большим удовольствием.

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Пятна от свеклы с легкостью убираются с разделочной доски и столешницы обычным растительным маслом.

Понадобится совсем небольшое количество. Смочите ватный диск маслом и пройдитесь по загрязненной поверхность. Все пятна растворятся на глазах. Без следа.

Источник: дзен-канал Technotion.