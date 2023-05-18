Совет прачки: бросьте соль в барабан стиралки — не узнаете свое постельное белье, обомлеете

В эпоху СССР домохозяйки и прачки экономили порошок для стирки, используя пару ложек соли. Этот метод уже давно забыт. А зря! Таким средством можно не только освежить вещи, но и вывести пятна. Причем дорогой кондиционер для белья больше не понадобится. Двойная экономия на порошке с отбеливающим эффектом.

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Соль действует экологично и эффективно. Прачки советуют добавлять это средство в барабан стиральной машинки при каждой стирке. Просто не узнаете свое постельное белье — чистое, свежее, без пятен, на ощупь станет мягким, как после использования кондиционера для белья.

По материалам дзен-канала «Живи легко»