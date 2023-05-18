Как убрать засор в сливе за 10 минут — пена от уксуса вытолкнет комки волос и слизи наружу

Не можете дозвониться до мастера, а раковина на кухне или в ванной засорилась так, словно в сливе бетон — есть секрет, которым поделились сантехники.

Оказывается, все не так сложно. Возьмите копеечное средство, оно есть в шкафчике любой хозяйки. Этот раствор вытолкнет наружу комки волос и слизи, очистив слив в раковине. Жаль, что раньше не знали! Вантуз больше не понадобится. Засор в трубах можно прочистить подручным средством.

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