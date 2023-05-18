Как убрать засор в сливе за 10 минут — пена от уксуса вытолкнет комки волос и слизи наружу

Не можете дозвониться до мастера, а раковина на кухне или в ванной засорилась так, словно в сливе бетон — есть секрет, которым поделились сантехники.
Оказывается, все не так сложно. Возьмите копеечное средство, оно есть в шкафчике любой хозяйки. Этот раствор вытолкнет наружу комки волос и слизи, очистив слив в раковине. Жаль, что раньше не знали! Вантуз больше не понадобится. Засор в трубах можно прочистить подручным средством.
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Вскипятите воду, возьмите столовый уксус и соду. Уберите сетку с раковины и засыпьте четыре столовые ложки соды в слив. Затем вливаем целый чайник кипятка и отправляем туда же 200-250 мл столового уксуса. За этим последует бурная химическая реакция.
Пена вытолкнет наружу слизь и часть засора. После того, как шипение прекратится, нужно залить в раковину еще один чайник кипятка. После этого от засора не останется и следа. Сантехники советуют делать такую профилактику чаще.
По материалам Дзен-канал «Деревня Хорошеево».