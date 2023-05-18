Хитрость с поливом: что нужно сделать, чтобы томаты были крепкими и дали роскошный урожай

Очень простой лайфхак поможет получить урожай мечты с томатов. Все, что нужно знать – это хитрость с поливом после высадки саженцев.

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Когда вы посадите в грунт саженцы томатов, не поливайте их две недели. Проявите терпение, это действительно важно.

Во время этих двух недель томат начнет активно пускать корни вглубь почвы, чтобы найти воду. Растения хорошо укрепятся и закалятся. В засушливый период ваши культуры будут вести себя спокойно и не потеряют урожайность, с легкостью перенесут потери влаги. Плоды при этом будут шикарными.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».