Минеральный налет на кране растворится сам: достаньте из аптечки эту жидкость и смочите

Минеральные отложения на кранах – удел многих жителей городов и сел, где в воде содержится слишком большое количество извести.

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Как бы не старались хозяйки вовремя делать уборку, белые наслоения все равно накапливаются.

И если их немного запустить, вы с ужасом обнаружите целые «сталактиты», свисающие с вашей сантехники.

Как это ни печально, убрать их часто не могут даже новомодные средства. Вместе с тем, обычная перекись водорода, которая есть у каждого в аптечке с легкостью справится с этими отложениями. Простой налет убирается просто при протирке веществом.

Если они сложные, смочите ватные диски и оставьте минут 30. Потом почистите обратной стороной губки, все легко отойдет.

Источник: дзен-канал «Мастерская самоделок»