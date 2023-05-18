Владелец прачечной подсказал: всегда заливайте в машинку немного уксуса — эффект вас поразит

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Разведите стакан девятипроцентного столового уксуса в тазике с водой, замочите вещи в этом растворе. Затем постирайте в стиральной машине на обычном режиме, ваша одежда будет как новая!

Стоит отметить, что уксус также благотворно влияет на качество ткани. Рисунок под его воздействием становится ярче, а материал мягче, посторонние запахи улетучиваются.

Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная».