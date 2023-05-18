Владелец прачечной подсказал: всегда заливайте в машинку немного уксуса — эффект вас поразит

Рачительные хозяйки с успехом до сих пор применяют старый проверенный способ отбеливания вещей при помощи уксуса. Это экологичный и дешевый метод, ведь литровая бутылка продукта в магазинах стоит около 70 рублей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Разведите стакан девятипроцентного столового уксуса в тазике с водой, замочите вещи в этом растворе. Затем постирайте в стиральной машине на обычном режиме, ваша одежда будет как новая!
Стоит отметить, что уксус также благотворно влияет на качество ткани. Рисунок под его воздействием становится ярче, а материал мягче, посторонние запахи улетучиваются.
Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная».