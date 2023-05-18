Опоздавшие с покупкой доллара расплакались: сегодняшний курс больно ударил по нервам

Доллар стабильно повышался на торгах несколько дней подряд. Не удивительно, что россияне, вложившие средства в валюту США, замерли в нижней стойке, ожидая и дальнейшего роста.

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Однако «американец» 17 мая внезапно упал почти на рубль, но уже утром 18 мая Мосбиржа отчиталась уже о повышении курса доллара.