Опоздавшие с покупкой доллара расплакались: сегодняшний курс больно ударил по нервам

Доллары. Фото: Global Look Press

Никто не мог подумать, что валюта США начнет вдруг выдавать сюрпризы.

Доллар стабильно повышался на торгах несколько дней подряд. Не удивительно, что россияне, вложившие средства в валюту США, замерли в нижней стойке, ожидая и дальнейшего роста.

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Однако «американец» 17 мая внезапно упал почти на рубль, но уже утром 18 мая Мосбиржа отчиталась уже о повышении курса доллара.

Доллар поднялся до 79,96 рубля, евро продавался за 86,66 рубля, юань потерял свой вес и стал торговаться за 11,38 рубля, эти данные предоставила Московская биржа.

Источник: 1prime.ru.

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