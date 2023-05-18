Трюк раскрыла горничная: просто полила стенки унитаза, а утром он стал чистейшим — средство за три копейки

В то время, как многие тратят свои деньги на новомодные чистящие средства, горничные в гостиницах продолжают пользоваться старой проверенной «Белизной».

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Этот отбеливатель знаком нам с советских времен. Возможно, он не обладает ароматом, но очищает он идеально. Особенно если приобрести гелеобразный вариант.