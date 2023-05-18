Трюк раскрыла горничная: просто полила стенки унитаза, а утром он стал чистейшим — средство за три копейки

В то время, как многие тратят свои деньги на новомодные чистящие средства, горничные в гостиницах продолжают пользоваться старой проверенной «Белизной».
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Этот отбеливатель знаком нам с советских времен. Возможно, он не обладает ароматом, но очищает он идеально. Особенно если приобрести гелеобразный вариант.
Даже самые страшные унитазы с желтыми пятнами и минеральными отложениями он доводит до блеска без каких-либо усилий. Для этого «Белизну» нужно налить в чашу унитаза и распределить ершиком по стенкам, шоркать не обязательно.
Утром вам просто нужно смыть воду и насладиться чистотой!
Источник: дзен-канал «Мастер ОК».