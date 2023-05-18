Россияне срочно бегут в обменники! Стало известно, что доллар обвалился — никто не ждал

Несколько дней подряд американский доллар повышался на торгах Мосбиржи. В последнее время он и вовсе торговался выше прогнозируемой цифры в 80 рублей.
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Эксперты рассуждали, что санкции, цены на нефть и отсутствие нормального импорта создают такую ситуацию. Однако доллар решил преподнести сюрприз.
Согласно последним данным, пришедшим с Московской биржи, валюта США под занавес торгов внезапно обрушилась на 53 копейки, дойдя до 79,86 рубля.
Курс евро тоже понизился, потеряв еще больше — 94 копейки. Валюта Европы продавалась за 86,58 рубля.
Источник: 1prime.ru.