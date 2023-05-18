Это удобрение садоводы дают огурцам 2-3 раза за сезон – и они прут как на дрожжах: урожай будет богаче, чем у соседа

Чтобы огурцы не цвели впустую, выросли сочными и негорькими, а урожай складывать было некуда, опытные садоводы пользуются хитростью. Речь идет о подкормке, которую они дают 2-3 раза за сезон. Полезные вещества насыщают растущие грядки, а соседи в это время завидуют изобильным кустам.

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Весь секрет в дрожжах. Именно они – любимейшее удобрение огурчиков. Нужно взять 1 пакетик сухих дрожжей (10-12 г), 5 л теплой воды, 1/2 стакана сахара. Перемешать как следует, дать настояться в течение недели до брожения, а затем приступать с поливу: 1 стакан забродившей подкормки разводить в ведре чистой воды и давать огурцам на куст 1 литр.

По материалам сайта kp.ru