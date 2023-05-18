Подкормите клубнику картошкой: будет цвести и плодоносить как шальная – секретный рецепт чудо-удобрения тут!

Новый садово-огородный сезон в разгаре, но многие дачники и не знают, что кусты клубники именно сейчас нуждаются в подкормке. Ведь кому не хочется сладкой и сочной, ароматной и крупной ягодки все лето? Между тем, есть копеечный рецепт удобрения, приготовление которого займет три дня, а эффекта хватит на три месяца!

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Опытные садоводы делают так: берут 150 гр хлеба, 5 литров воды, 0,5 сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» или «Восток» (или любого другого с живыми микроорганизмами). Все смешивают, настаивают в теплом темном месте три дня, а затем под каждый кустик вливают пол-литра подкормки.

По материалам сайта Izmor