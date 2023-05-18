Чтобы не сожрали гусеницы: вот чем защищают капусту мудрые садоводы от вредителей – рецепт дешевенький, а результат ошеломительный

Бывает и такое: все лето садовод горбатится на огороде, а вредители раз! – и пожрут культуры. Появление гусениц на капусте чревато хилым листьями, гниением на корню и потерей урожая. Чтобы этого не произошло, опытные дачники знают секреты защиты. Один из них – очень бюджетный рецепт безопасного раствора, который издавна используют мудрые дачники.

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Нужно взять полкилограмма древесной золы и полкуска обычного хозяйственного мыла, измельченного на терке, перемешать в ведре и залить водой дополна, оставить на два дня настаиваться. Затем приступить к распылению – на каждый кустик при помощи пульверизатора.

По материалам сайта «Белновости»