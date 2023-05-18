Удобрение для первой подкормки помидоров - самое важное: простое, как три копейки, а урожая - несметное богатство

В мае садоводы стараются быстро закончить все работы по высадке растений в грунт и в спешке могут забыть про первый подкорм. Однако он чуть ли не самый важный – от его наличия зависит, как скоро и каким будет урожай. Помидоры особенно нуждаются в удобрении. И для первого сдабривания им нужен очень простой в приготовлении, но очень питательный раствор.

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Речь идет о селитре. Агроном Анастасия Коврижных дала рекомендацию, как ее приготовить для первого удобрения помидоров.

Важно взять именно дождевую воду – соберите ведро объемом 10 л, прогрейте ее на солнышке. Допускается также колодезная жидкость. Затем растворите 20 гр калиевой селитры. Полученным раствором следует полить помидоры через полторы недели после посадки в грунт, пол-литра на лунку.

По материалам сайта «Белновости»