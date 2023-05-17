Уже завтра все изменится: объявлено о новом курсе валют — все в легком шоке

Центральный банк России ежедневно, по результатам торгов на Московской валютной бирже, устанавливает официальный курс валюты на следующий день.
Уже завтра все изменится. А пока все выглядит не очень хорошо для рубля. Все в легком шоке от того, что национальная валюта пятую сессию подряд теряет свои позиции, дешевея к доллару и евро.
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Итак, официальный курс валют на завтра, 18 мая, выглядит так: доллар вырос на 78 копеек, до 80,7642 рубля, евро — на 41 копейку, до 87,5749 рубля. Официальный курс юаня стал больше на 5 копеек, 11,5124 рубля.
По материалам sportkp.ru.