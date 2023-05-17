Уже завтра все изменится: объявлено о новом курсе валют — все в легком шоке

Евро и доллары. Фото: Global Look Press

Центробанк России установил курс валют на четверг, 18 мая.

Центральный банк России ежедневно, по результатам торгов на Московской валютной бирже, устанавливает официальный курс валюты на следующий день.

Уже завтра все изменится. А пока все выглядит не очень хорошо для рубля. Все в легком шоке от того, что национальная валюта пятую сессию подряд теряет свои позиции, дешевея к доллару и евро.

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Итак, официальный курс валют на завтра, 18 мая, выглядит так: доллар вырос на 78 копеек, до 80,7642 рубля, евро — на 41 копейку, до 87,5749 рубля. Официальный курс юаня стал больше на 5 копеек, 11,5124 рубля.

По материалам sportkp.ru.

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