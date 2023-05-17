Уезжайте — права не отнимут и не оштрафуют: когда водитель может покинуть место ДТП без последствий

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«В некоторых случаях оставление места ДТП возможно и не должно преследоваться по закону. Это ситуации, когда в ДТП нет пострадавших (например, автомобиль врезался в дерево и водитель и/или его пассажир не пострадали) и оформление ДТП возможно по европротоколу», — отметила юрист, пишет портал «А теперь внимание!».