Дно будет пробито, лучше не знать этих цифр: что случится с курсом валют уже в этот четверг — люди замерли от страха

Рубль в эту среду, 17 мая, впервые за последние несколько дней немного укрепился на валютных торгах на Московской бирже. Произошло это на фоне повышения нефтяных котировок.
Теперь эксперты прогнозируют, что же будет дальше с национальной валютой. Те, кому предстоит покупка долларов и евро, буквально замирают от страха. Тем же, кто не очень интересуется этим вопросом, цифры лучше и не знать.
Некоторые эксперты считают, что в четверг, 18 мая, рубль продолжит падение, пробьет дно. Так, по прогнозу Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, курс рубля на торгах четверга будет находиться в диапазоне 83–85 рублей.
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Другие же, как аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, настроены более оптимистично.
«Полагаем, что новый уровень консолидации пара доллар-рубль может найти немного ниже отметки 80 рублей. Следует учесть и приближение налогового периода, который при относительно невысокой ликвидности валютного рынка в конце каждого месяца оказывает локальную поддержку рублю», — отметил Денис Буйволов.
По материалам 1prime.ru