Полейте этим грядки с картошкой и помидорами: овощей будет море — раздадите друзьям и соседям

Конец мая — очень важный период для формирования будущего урожая. В это время растения растут особенно активно и нуждаются в подкормке удобрениями.
Картофель и томаты, например, нужно подкармливать азотом и калием.
Как вырастить много качественного картофеля и томатов, рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства, член Астраханского отделения «Союза садоводов России» и эксперт «Университета садоводов» Евгений Ануфриев.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Если почва кислая, то азота следует добавлять поменьше, а калия — побольше. Это предотвратит заболевания растений. Если же почва щелочная, то, наоборот, можно больше добавлять азота. Он будет подкислять почву.
Если неважные погодные условия, то можно использовать некорневые подкормки. Через них растения получают удобрения в растворимой форме, тем самым добирая необходимое количество микро- и макроэлементов. Единственное ограничение — концентрация раствора не должна превышать 1,5%», — поделился Евгений Ануфриев.
По материалам vnimanie.pro