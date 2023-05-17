Полейте этим грядки с картошкой и помидорами: овощей будет море — раздадите друзьям и соседям

Конец мая — очень важный период для формирования будущего урожая. В это время растения растут особенно активно и нуждаются в подкормке удобрениями.

Картофель и томаты, например, нужно подкармливать азотом и калием.

Как вырастить много качественного картофеля и томатов, рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства, член Астраханского отделения «Союза садоводов России» и эксперт «Университета садоводов» Евгений Ануфриев.

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