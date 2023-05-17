Просто добавьте это в грядки в конце мая: урожай снимите отменный – совет специалиста

Конец мая - очень важный период. В это время растения находятся в фазе активного роста и очень нуждаются в подкормке полезными веществами. Это обязательно положительно отразится на будущем урожае.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства, член Астраханского отделения «Союза садоводов России» и эксперт «Университета Садоводов» Евгений Ануфриев рассказал, какие подкормки следует провести перед наступлением лета.
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«Подкормка должна состоять из следующих частей: азот (одна часть), фосфор (одна часть) и калий (две полноценные части, особенно на кислой почве).
При этом не стоит забывать про микроудобрения: цинк, магний, бор, немножко железа. Бор нужно обязательно добавлять, если растение подходит к барьеру цветения. Он хорошо влияет на завязь плодов», - посоветовал Евгений Ануфриев.
По материалам vnimanie.pro.