Просто добавьте это в грядки в конце мая: урожай снимите отменный – совет специалиста

«Подкормка должна состоять из следующих частей: азот (одна часть), фосфор (одна часть) и калий (две полноценные части, особенно на кислой почве).

При этом не стоит забывать про микроудобрения: цинк, магний, бор, немножко железа. Бор нужно обязательно добавлять, если растение подходит к барьеру цветения. Он хорошо влияет на завязь плодов», - посоветовал Евгений Ануфриев.