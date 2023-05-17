От морковной мухи не останется и следа: эффективный метод борьбы с вредителем – пользовались еще советские дачники

Морковная муха - один из распространенных огородных вредителей. Уничтожить его можно быстро и эффективно, используя способ, которым пользовались еще дачники советского периода.
Во-первых, можно посадить рядом с морковкой растения, которые на дух не переносит морковная муха. От запаха петрушки, пастернака и сельдерея морковная муха держится подальше. Так что, эта полезная зелень и в салате будет приятна, и урожай моркови сохранит.
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Во-вторых, грядки можно обработать нафталином, смешав его с песком в соотношении один к десяти и равномерно нанеся на грядки. Эта же смесь спасет от вредителей лук и чеснок.
По материалам belnovosti.by.