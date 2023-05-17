Без нужного стажа и коэффициентов с пенсией можно попрощаться: вот что изменится с 2025 года

Эксперт отметила, чтобы получать пенсию по старости по достижении пенсионного возраста, россиянам нужно будет иметь страховой стаж не менее 15 лет. Также для выхода на заслуженный отдых надо успеть накопить 30 пенсионных коэффициентов, которые начисляются в зависимости от уровня МРОТ.

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«Человек работает, и работодатель платит за него страховые взносы. Если зарплата составляет один МРОТ в месяц и с него уплачиваются пенсионные взносы, это один пенсионный коэффициент в год. Если он получает зарплату два МРОТа, он получает 2 пенсионных взноса в год», — рассказала Бибикова порталу «Парламентская газета».

Таким образом, даже наработав нужный стаж не будет гарантии, что гражданин выйдет на пенсию. Важным фактором станут пенсионные коэффициенты. Эксперт напомнила, что получить их люди могут, не только работая. Например, коэффициенты начисляют и за уход за родственниками.