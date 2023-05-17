От какого режима в стиральной машинке-автомате нужно отказаться: бесполезный, только тратите время

В стиральной машинке есть режим, которые любят многие - за экономию времени. Но на самом деле, оказывается, что это время тратится впустую.

Самым бесполезным режимом стирки является короткий, или быстрый, режим и все его аналоги.

Вода низкой температуры, которая подается при таком режиме, не позволяет избавиться от пятен.

Вещи плохо выполаскиваются от моющего вещества, из-за чего цветные становятся блеклыми, а белые приобретают сероватый оттенок.

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