От какого режима в стиральной машинке-автомате нужно отказаться: бесполезный, только тратите время

В стиральной машинке есть режим, которые любят многие - за экономию времени. Но на самом деле, оказывается, что это время тратится впустую.
Самым бесполезным режимом стирки является короткий, или быстрый, режим и все его аналоги.
Вода низкой температуры, которая подается при таком режиме, не позволяет избавиться от пятен.
Вещи плохо выполаскиваются от моющего вещества, из-за чего цветные становятся блеклыми, а белые приобретают сероватый оттенок.
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Быстрые режимы стирки подходят только для того, чтобы освежить постиранные вещи. Например, перед наступлением нового сезона, когда чистыми достаются из шкафов.
По материалам belnovosti.by.