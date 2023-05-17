Денежный счастливчик месяца: назван знак зодиака, который схватит удачу за хвост в июне

Весна уже подходит к концу. Астрологи говорили о ретроградном Меркурии и коридоре затмений, которые были в мае. Они предупреждали, что это притянет плохие события. Однако начало лета станет более хорошим. Астролог Людмила Митрохина дала прогноз на июнь 2023-го, выделив один знак зодиака, которому повезет больше остальных в финансовом плане.
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По словам эксперта, все неудачи и испытания останутся позади. Придет период расслабления. Это связано с окончанием периода ретроградного Меркурия.
А счастливчиками месяца станут Овны. Их ожидает приближающийся успех. Астролог уверена, что именно представители этого созвездия схватят удачу за хвост. Их ждут денежные сюрпризы и спонтанные подарки, об этом пишут THE FTIMES.