Денежный счастливчик месяца: назван знак зодиака, который схватит удачу за хвост в июне

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По словам эксперта, все неудачи и испытания останутся позади. Придет период расслабления. Это связано с окончанием периода ретроградного Меркурия.

А счастливчиками месяца станут Овны. Их ожидает приближающийся успех. Астролог уверена, что именно представители этого созвездия схватят удачу за хвост. Их ждут денежные сюрпризы и спонтанные подарки, об этом пишут THE FTIMES.