Уже в ближайшие дни: аналитики рассказали, до каких отметок рухнет рубль – волосы шевелятся от этих цифр

Рубль на этой неделе ведет себя довольно последовательно - во время торгов на Московской валютной бирже он падает уже пятую сессию подряд.
Рубль сильно уступает ведущим мировым валютам - евро и американскому доллару. Аналитики прогнозируют, что так будет продолжаться еще несколько дней.
У тех, кто следит за курсом валют, волосы на голове могут шевелиться от цифр, которые приводят финансисты, говоря о рубле.
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«В ближайшие дни (при отсутствии внешних шоков) доллар стабилизируется возле отметок 80,8–81,5 рубля, после чего обосновано ожидать его коррекции вниз на «налоговых» продажах со стороны экспортеров», - отметил Александр Фетисов из Россельхозбанка.
По материалам 1prime.ru.