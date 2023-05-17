Доллар ввел в исступление валютчиков вторым повышением — ждем новый скачок: это еще не конец

17 мая торги Мосбиржи преподнесли сюрпризы. Евро неожиданно потерял 3 копейки и стал продаваться за 87,49 рубля, а вот доллар повысился подряд на нескольких сессиях и достиг днем цифры в 80,75 рубля.

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Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, считает, что это не предел.

«В моменте цена способна приподняться до 81 рубля, после этого ожидаю умеренного снижения до 79,80 рубля за доллар. К концу недели вполне вероятно увидеть отступление покупателей к 79,50 рубля на фоне закрытия длинных позиций», — сказал эксперт.

Источник: 1prime.ru