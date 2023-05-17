Купите самый дешевый шампунь и сразу же налейте в подставку для ершика: унитаз благоухает

Ершик и унитаз — не самые приятные вещи в квартире, их вид и запах обычно не вызывают наслаждения.

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Однако копеечный шампунь может исправить положение. Купите максимально дешевый вариант на какой-нибудь распродаже (эффект для волос не важен, а вот аромат интересен) и сразу же налейте в чашу для ершика.

Вы сразу же ощутите, что ваша ванная комната начнет благоухать. Кроме того, при каждом использовании ершика это благоухание будет становиться все больше, а ваш унитаз все чище.

Источник: дзен-канал «Мастерим руками»