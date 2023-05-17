Какие духи больше всего нравятся женщинам: топ-5 самых вкусных и впечатляющих ароматов

Даже в самые непростые времена женщины не хотят отказываться от своих любимых ароматов. Некоторые из них они покупают годами, доказывая свою любовь и преданность парфюму.

Публикуем топ-5 самых продаваемых и самых любимых духов для женщин.

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Chanel №5 выпускаются с 1921 года и по-прежнему являются самыми популярными духами у женщин по всему миру. Их цветочно-древесный аромат никогда не выходит из моды.

J’adore от Dior — вторые по продаваемости, их аромат чувственный, цветочно-фруктовый, яркий.

На третьем месте — цветочный и легкий аромат La Vie Est Belle от Lancôme. На четвертом — пряно-сладкий и загадочный Black Opium от Yves Saint Laurent. На пятом — нежный цветочно-фруктовый парфюм Flowerbomb от Viktor&Rolf.

Источник: rsute.ru.