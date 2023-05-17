Если сухо и жарко — 1 раз в 2-3 дня: как поливать капусту на даче, чтобы она не сгнила

Дачники поделились методикой полива капусты на грядках. Для чего? Чтобы она не сгнила в дождливую погоду и не пересохла в жаркую. Все довольно просто. Урожай будет богатым, если следовать этой технологии.

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Поливать капусту нужно обильно и часто. Естественно, в первую очередь важно ориентироваться на погоду. Если сухо и жарко, то поливать следует 1 раз в 2–3 дня, выливая не менее 5 литров воды под одно растение. Если пасмурно и влажно, то через 4–7 дней.

Опытные дачники облегчают себе жизнь, используя один проверенный метод, он задержит испарение влаги. Капустные грядки можно замульчировать. Благодаря мульчированию питательная влага сможет дольше задерживаться в почве, так что не придется так часто заниматься поливами.