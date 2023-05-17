Трюк от гостиничной горничной: смешала уксус и жидкое мыло — унитаз теперь сияет!

Чтобы не тратиться на дорогие средства для очищения и ароматизации унитаза, можно воспользоваться народным рецептом.

Вам понадобится пластиковая бутылка примерно на 0,5 литра, уксус — 1 стакан, жидкое ароматное мыло — 1 стакан.

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Вещества соединить и налить в бутылку, закрыть крышкой, встряхнуть. У горлышка сделать пару узких надрезов ножом с одной стороны, большие делать не нужно.

Поместить бутылку в сливной бак. При каждом смыве унитаза часть жидкости будет сливаться в чашу, ароматизируя воздух и очищая санфаянс. Вам нужно лишь проходиться ершиком.

Источник: дзен-канал «Мастерим руками».