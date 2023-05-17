Засуньте кусок мыла под простыню: утром все будет совершенно по-другому!

Взрослые люди помнят, как наши бабушки засовывали ароматные куски мыла под простыни и подушки. Делали они это не зря.

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Если вы так сделаете перед сном, то утром ощутите, как ваше постельное белье, да и вся комната тоже будут благоухать ароматом мыла. Чем сильнее его отдушка, тем вкуснее будет пахнуть в помещении.

Кроме того, парфюмированные запахи отпугивают насекомых и паразитов. Да и спать в благоухающей атмосфере намного приятнее.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».