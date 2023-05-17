Никогда его не используйте! На каждой стиральной машинке есть бесполезный режим — забыли сказать

Каждая современная стиральная машинка имеет режим стирки на 40 градусах. Между тем техники убеждены, что это бесполезная функция.

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Для того чтобы немного освежить вещи, достаточно режима на 30 градусах, 40 градусов — это просто лишние 10 градусов, от которых толку никакого. В итоге вы будете просто попусту тратить дополнительную электроэнергию.

Если же вы хотите хорошо постирать вещи с загрязнениями, необходим режим на 60–90 градусах. Получается, что и тут 40 градусов не вписываются. Мало того, если часто стирать вещи на низких температурах, машинка может быстро выйти из строя. Ей необходима горячая вода, чтобы промывать механизм и уничтожать бактерии внутри.

Источник: интернет-газета «Жизнь».