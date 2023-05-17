Никогда его не используйте! На каждой стиральной машинке есть бесполезный режим — забыли сказать

Стиральная машина. Фото: Global Look Press

Вы просто будете тратить свои деньги впустую.

Каждая современная стиральная машинка имеет режим стирки на 40 градусах. Между тем техники убеждены, что это бесполезная функция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для того чтобы немного освежить вещи, достаточно режима на 30 градусах, 40 градусов — это просто лишние 10 градусов, от которых толку никакого. В итоге вы будете просто попусту тратить дополнительную электроэнергию.

Если же вы хотите хорошо постирать вещи с загрязнениями, необходим режим на 60–90 градусах. Получается, что и тут 40 градусов не вписываются. Мало того, если часто стирать вещи на низких температурах, машинка может быстро выйти из строя. Ей необходима горячая вода, чтобы промывать механизм и уничтожать бактерии внутри.

Источник: интернет-газета «Жизнь».

Читайте также