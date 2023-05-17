Капельный полив: собирать огурцы придется тазами — чем больше воды, тем слаще

Опытные дачники поделились техникой полива огурцов. Если оставить эту культуру без внимания и подпитки в сухие дни, то урожай будет скудным, да и к тому же горьким. Всем известно, без полива огурцы горчат. Их просто невозможно есть.

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Огурцы лучше всего поливать до 9 часов утра. Почву под ними увлажняют в радиусе 15 сантиметром на глубину до 20 сантиметров. А земля возле корневой шейки должна оставаться сухой, иначе пойдет процесс гниения.

Лить воду нужно слабой струей, чтобы не травмировать корни. Вместо утреннего полива можно проводить вечерний, когда спадет жара.

Полюбившийся многим дачникам метод капельного полива поможет получит двойной урожай.

Систему капельного орошения устанавливают между огуречными плетями. Так, она насыщает жидкостью культуры постепенно. По тому же принципу легко смастерить сооружение из обрезанных пластиковых бутылок, проделав в них множество отверстий при помощи толстой иглы и вкопав в землю в междурядьях.

По материалам ogorod.ru