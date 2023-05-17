Надежный способ! Как избавиться от тараканов раз и навсегда — так просто, а мы-то думали

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире — есть проверенный способ, которым пользуются студенты в общежитии. Все так просто, что даже не нужно проводить дорогую дезинфекцию. Паразиты буквально испарятся — тараканы едва ли уцелеют, а выжившие сбегут в подвал.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тараканы плодятся с сумасшедшей скоростью, поэтому никак нельзя допускать рост их колонии. Как только обнаружили одного вредителя, тут же воспользуйтесь проверенным методом.

Возьмите глубокую миску и смажьте ее изнутри подсолнечным маслом. На дно нужно положить крошки печенья. Эту ловушку нужно оставить на кухне ночью. А утром избавиться от угодивших в нее тараканов.

Также поможет вывести насекомых ежедневная влажная уборка с раствором нашатырного спирта. Смочите тряпку раствором и хорошенько обработайте плинтус и вентиляцию. Тараканы тут же сбегут.