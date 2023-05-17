Если вы обнаружили на своих томатах этот цветок, немедленно уберите: портит все!

Во время цветения томатов нужно внимательно следить за растениями. Если вы увидите на культурах необычный рыхлый и пышный цветок, немедленно его удалите!

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Из него вырастет помидор-урод. Его невозможно есть, также он губительно влияет на урожайность.

Такие томаты вырастают хоть и крупными, но с древесной кожицей, все кривые. Для кулинарии они не годны, однако заберут на себя много сил и соков растения. Вместо нормальных плодов вы получите те, что нужно выбросить на свалку.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».