Бросьте эти два ингредиента в унитаз и через 20 минут вы увидите в нем свое отражение: очищается сам

Невероятно простой способ очищения унитаза стоит сущие копейки. Возьмите соду и уксус в одинаковых пропорциях и вылейте в унитаз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Далее закройте унитаз крышкой и подождите 20 минут. Спустя время, откройте крышку, потрите поверхность ершиком и смойте. Ваш унитаз станет идеально чистым!

С помощью этого метода вы приведете в порядок даже самый грязный унитаз, также вы уберете неприятный запах и минеральный налет.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».