Тля не сможет уцелеть — как раз и навсегда избавиться от паразита: сад и огород спасены

Такие мелкие на вид вредители, как тля, могут нанести большой урон урожаю. Насекомое селится на участке целыми колониями, поедая молодые побеги садовых культур.

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Дачники поделились простым способом, который поможет раз и навсегда избавиться от тли. Для этого понадобиться настойка валерианы и хозяйственное мыло.

Готовим эликсир от паразитов: берет 3 литра воды, 25 мл валерьянки и 50 мл жидкого мыла. Смешиваем и распыляем средство на почву всех зараженных растений. Тля тут же оставит в покое ваши посадки, ни одна не уцелеет после такой дезинфекции.