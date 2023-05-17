Клубника будет сладкой, как мед: просто полейте кусты «деревенским» удобрением

Деревенские бабушки поделились секретом, как получить сладшайший урожай клубники — ягоды будут медовыми. Для этого просто полейте кустики бесплатным удобрением. Все что нужно для бурного роста клубники есть в самой просто крапиве.

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Готовим подкормку из этого полезного сорняка. Для этого кладем мелко порубленную и спрессованную крапиву в бочку (должна занимать 1/3 емкости). Далее заливаем сорняк водой. Настаиваем под крышкой 10 суток.

Полученное удобрение разбавляем водой в соотношении 1 к 10. И поливаем кусты клубники. Потребуется около 0,5 литра на куст. Ягоды от такой подкормки будут сладшайшими.