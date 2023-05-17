Доллар подскочил выше ожидаемого: эксперты объяснили это коррекцией курса

Финансовые эксперты ошиблись, прогнозируя курс американской валюты на май. Они говорили, что вероятны скачки доллара до 80 рублей, но не выше, однако все пошло не так.

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Во-первых, доллар растет уже неделю и делает это вполне стабильно, без каких-либо резких всплесков. Поэтому вполне вероятно, что ситуация будет такой и дальше.