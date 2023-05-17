Доллар подскочил выше ожидаемого: эксперты объяснили это коррекцией курса

Доллар. Фото: Global Look Press

Ранее аналитики прогнозировали рост «американца» не более чем до 80 рублей.

Финансовые эксперты ошиблись, прогнозируя курс американской валюты на май. Они говорили, что вероятны скачки доллара до 80 рублей, но не выше, однако все пошло не так.

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Во-первых, доллар растет уже неделю и делает это вполне стабильно, без каких-либо резких всплесков. Поэтому вполне вероятно, что ситуация будет такой и дальше.

Во-вторых, «американец» уже перемахнул за прогнозируемый уровень. На последних торгах Мосбиржи его продавали за 80,4 рубля, только за день он вырос на 1,24 рубля.

«В целом ослабление рубля продолжается в первую очередь в рамках коррекции по сравнению с началом мая», — объяснил финансовый аналитик Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».

Источник: 1prime.ru.

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