«Около нормы с небольшим превышением»: синоптик рассказал, насколько жарким будет предстоящее лето

Специалист рассказал, стоит ли готовиться к экстремально жаркой погоде летом.

Евгений Тишковец не согласен, что лето в 2023 году на территории России будет самым жарким за 150 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются. В Центральной России будет на полтора градуса теплее, чем должно быть по многолетней норме для сезона. Это не значит, что все дни будут одинаковыми: когда-то будет прохладнее, когда-то – жарче. Будет умеренное лето», – сообщил Тишковец в беседе с radiosputnik.ria.ru.