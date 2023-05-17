Этот урожай запомнится надолго: как правильно ухаживать за свеклой

Свекла. Фото: Global Look Press 

Не стоит забывать про подкормку растений.

Садоводы рассказали, что необходимо свекле для небывалого роста.

Эксперты посоветовали обратить внимание на температуру грунта. Она должна быть не менее десяти градусов тепла. Еще нельзя оставлять корнеплод в непрогретой земле. В тяжелой и кислой почве свекла не станет крупной и сладкой.

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Осторожнее нужно быть и с подкормкой. Свекле необходимы минеральные удобрения, а вот навоз не рекомендуется.

Не забудьте прорыхлить почву и обработать ее от вредителей. Об этом напомнили в tochka.by.

Напомним, ранее дачники рассказали о правильном выращивании фиалок

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