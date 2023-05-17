Синоптики сделали неутешительный прогноз: до 32 градусов тепла будет в июне

Стало известно, что ждать россиянам от июньской погоды.
Оказалось, в этом году лето обещает быть жарким. Уже в июне в Москве воздух прогреется до 32 гаруса тепла.
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На юге страны погода достигнет 30 градусов выше нуля. Жаркая погода будет также в Мурманской области, Карелии и Архангельской области.
При этом ливни придут в Свердловскую и Курганскую области, а также на Оренбуржье и Челябинскую область. Об этом эксперты рассказали в primpress.ru.
Напомним, ранее синоптики сообщили, какая погода будет в Центральной России в период с 15 по 21 мая.