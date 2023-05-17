Как вырастить роскошные фиалки – советы опытных дачников

Чтобы фиалки цвели и радовали глаз, необходима подкормка для цветов.

Эксперты в области садоводства рассказали, что необходимо красивому растению.

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Оказалось, что фиалкам поможет подкормка из сахара. Чтобы растение радовало зелеными листьями и крупными цветками, нужно развести одну столовую ложку сахара в одном литре воды.