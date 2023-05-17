Как вырастить роскошные фиалки – советы опытных дачников

Чтобы фиалки цвели и радовали глаз, необходима подкормка для цветов.
Эксперты в области садоводства рассказали, что необходимо красивому растению.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Оказалось, что фиалкам поможет подкормка из сахара. Чтобы растение радовало зелеными листьями и крупными цветками, нужно развести одну столовую ложку сахара в одном литре воды.
Фиалка благодаря этому удобрению получит необходимые микроэлементы, в том числе натрий, кальций, калий и витамин В2. Об этом рассказали belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, как вырастить богатый урожай смородины.