Необычный лайфхак: как туристам приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам

Чтобы отпуск удался, нужно заранее позаботиться о билетах. Часто цены на них неоправданно завышенные.

Авиакомпании завышают цены на билеты, согласно истории браузера, региону проживания и другим метрикам, которые можно узнать легально.

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Полученные данные повлияют на цену. Однако при использовании VPN вы сможете понизить средний чек на перелет.