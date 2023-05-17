Необычный лайфхак: как туристам приобрести авиабилеты по самым выгодным ценам

Чтобы отпуск удался, нужно заранее позаботиться о билетах. Часто цены на них неоправданно завышенные.
Авиакомпании завышают цены на билеты, согласно истории браузера, региону проживания и другим метрикам, которые можно узнать легально.
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Полученные данные повлияют на цену. Однако при использовании VPN вы сможете понизить средний чек на перелет.
Желающим купить билет нужно воспользоваться VPN-сервисами. При выходе в интернет с IP-адресов разных стран авиабилеты могут подешеветь.
Важно выбирать ту страну в сервисе, авиакомпанией которой вы собираетесь лететь. Об этом рассказали в express.co.uk.