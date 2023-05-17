Молодым семьям помогут накопить первый взнос по ипотеке

Квартиры. Фото: Global Look Press 

На заседании Комитета по молодежной политике замглавы ведомства Никита Стасишин поделился важной информацией.

Стало известно, какую поддержку для россиян предложил Минстрой.

Оказалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готово поддержать молодые семьи.

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В ведомстве хотят субсидировать аренду жилья молодым родителям на время накопления первого взноса по ипотеке.

«Мы предлагаем субсидировать аренду жилья на время накопления взноса. Компенсация аренды может составлять до 75% от арендной ставки, но не более одного МРОТ по региону. Потенциально программа сможет охватить 310 тысяч человек», – процитировали Стасишина в realty.ria.ru.

Напомним, ранее была названа цена самых дешевых апартаментов в престижном районе Москве.

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