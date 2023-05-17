Молодым семьям помогут накопить на первый взнос по ипотеке

В ведомстве хотят субсидировать аренду жилья молодым родителям на время накопления первого взноса по ипотеке.

«Мы предлагаем субсидировать аренду жилья на время накопления взноса. Компенсация аренды может составлять до 75% от арендной ставки, но не более одного МРОТ по региону. Потенциально программа сможет охватить 310 тысяч человек», — процитировали Стасишина в realty.ria.ru.