«Разбавлять его яркими акцентами»: дизайнеры рассказали, как сделать домашний интерьер идеальным

Стало известно, как сделать дома нескучный интерьер.
Эксперт посоветовала разделять площадь в квартире на зоны. Именно этот способ поможет вам преобразить пространство в доме.
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«Кроме того, существует тенденция создавать интерьер как базу, а затем разбавлять его яркими акцентами. Например, серые или пастельно-бежевые стены и яркий декор», – добавила дизайнер в беседе с vnimanie.pro.
А дизайнер интерьера, стилист Елена Карасаева считает, что интерьер улучшат аксессуары. Яркие подушки, картины или вазы преобразят скучное пространство.
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