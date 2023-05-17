«Разбавлять его яркими акцентами»: дизайнеры рассказали, как сделать домашний интерьер идеальным

Интерьер. Фото: Global Look Press 

Художник, дизайнер-декоратор Оксана Назарова рассказала, как улучшить ремонт в квартире.

Стало известно, как сделать дома нескучный интерьер. 

Эксперт посоветовала разделять площадь в квартире на зоны. Именно этот способ поможет вам преобразить пространство в доме.

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«Кроме того, существует тенденция создавать интерьер как базу, а затем разбавлять его яркими акцентами. Например, серые или пастельно-бежевые стены и яркий декор», – добавила дизайнер в беседе с vnimanie.pro.

А дизайнер интерьера, стилист Елена Карасаева считает, что интерьер улучшат аксессуары. Яркие подушки, картины или вазы преобразят скучное пространство. 

Напомним, ранее стало известно, какую кровать купить своему ребенку. 

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