«Восстановите личную силу и энергетику пространства»: астролог объяснила, что нужно делать 17 и 18 мая

Стало известно, что нужно сделать 17 и 18 мая для восстановления энергии.

Астролог рекомендовала в этот период быть внимательнее к женщинам, которе будут старше вас:

«17 и 18 мая – 27-28 лунные сутки, Луна в Тельце. Возможно напряжение в отношениях со старшими женщинами. Старайтесь обходить острые углы».

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