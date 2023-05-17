«Восстановите личную силу и энергетику пространства»: астролог объяснила, что нужно делать 17 и 18 мая

Стало известно, что нужно сделать 17 и 18 мая для восстановления энергии.
Астролог рекомендовала в этот период быть внимательнее к женщинам, которе будут старше вас:
«17 и 18 мая – 27-28 лунные сутки, Луна в Тельце. Возможно напряжение в отношениях со старшими женщинами. Старайтесь обходить острые углы».
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В эти два дня можно восстановить силы и вернуть энергию с помощью эфирных масел и свечей.
«Если произошла ссора – восстановите личную силу и энергетику пространства с помощью свечей и эфирных масел. Благоприятны поездки, командировки по рабочим вопросам и с целью повышения образования», – добавила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.