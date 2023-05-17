«Шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки»: этот головной убор будет идеальным вариантом на лето

Стало известно, какой аксессуар для головы выбрать на лето.
Эксперт в области моды посоветовала обратить внимание на форму лица для подбора идеального головного убора на лето.
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« Идеальным выбором для лета будут шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки, банданы и панамы. Они не только защитят голову от солнца, но и дополнят ваш образ. Но не забывайте, что главное – это комфорт и удобство», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.
Эксперт советует обладательницам лица сердцевидной формы присмотреться к широкополым шляпкам или панамам. А вот девушкам с овальным лицом подойдет любой головной убор.
Напомним, ранее стилист назвала одежду, которую лучше не носить в жару.