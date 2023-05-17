«Шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки»: этот головной убор будет идеальным вариантом на лето

Стало известно, какой аксессуар для головы выбрать на лето.

Эксперт в области моды посоветовала обратить внимание на форму лица для подбора идеального головного убора на лето.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

« Идеальным выбором для лета будут шляпы с широкими полями, бейсболки, кепки, банданы и панамы. Они не только защитят голову от солнца, но и дополнят ваш образ. Но не забывайте, что главное – это комфорт и удобство», – рассказала стилист в беседе с vnimanie.pro.