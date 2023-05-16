При какой температуре лучше всего стирать постельное белье: знают не все

Температурный режим при стирке белья стоит выбирать, исходя из того, из какого материала ваши наволочки, простыни и пододеяльники.

Светлый хлопок лучше всего стирать при температуре до 90 градусов, а цветной — не выше 50. Лен отлично стирается в температурном диапазоне от 65 до 100 градусов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».