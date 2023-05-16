При какой температуре лучше всего стирать постельное белье: знают не все

Температурный режим при стирке белья стоит выбирать, исходя из того, из какого материала ваши наволочки, простыни и пододеяльники.
Светлый хлопок лучше всего стирать при температуре до 90 градусов, а цветной — не выше 50. Лен отлично стирается в температурном диапазоне от 65 до 100 градусов.
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Пылевые клещи уничтожаются при 50-ти градусах Цельсия.
Стоит отметить, что качество стирки зависит не только от температуры воды и количества порошка. Чем меньше белья в барабане, тем лучше результат.
По материалам belnovosti.by