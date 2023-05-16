Для кого пенсионный возраст фактически снижен - льготы, последние новости

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Сейчас мы видим, что многие регионы начали предоставлять льготы не только пенсионерам, но и гражданам, достигшим старого пенсионного возраста: то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. То есть фактически для них пенсионный возраст снижен. Но важно, чтобы для человека в данном случае сложились все условия, которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости», – поделилась эксперт, пишет PRIMPRESS.

Также отмечается, что в Удмуртии такие люди имеют право на скидку на проезд в общественном транспорте в размере 50% от стоимости билета, но она действовать будет только до 1 октября.

Эти льготы есть и в Челябинской области. Там их введут еще и для тех, кто уже выработал стаж, но пока не достиг пенсионного возраста.