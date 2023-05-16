Привет из прошлого: этот маникюр снова в моде — можете смело носить все лето

Несмотря на то что лето является временем ярких и сочных красок. В тренды 2023 года ворвался маникюр коричневого цвета. В моде абсолютно все оттенки этого цвета. А особенно востребованы: кофейный, шоколадный, ореховый и какао.

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В последний раз шоколадный цвет ногтей был на пике популярности в 90-е годы. Потом о нем забыли. И вот спустя более двух десятилетий он опять появился в каждом маникюрном салоне страны.

Поэтому если вам по душе коричневые оттенки, можете смело наслаждаться ими все лето. Ведь никто точно не знает, как долго он будет популярен на этот раз.

Источник: peopletalk.ru